Die Stadtwerke Speyer (SWS) haben ein neues Teilstück ihrer Fernwärme-Südachse in Betrieb genommen. Sie sehen damit einen „Meilenstein“ erreicht.

Aktuell sei ein rund 570 Meter langer Leitungsabschnitt zwischen der Gilgenstraße und dem Bereich der Zeppelinschule erstmals mit Wasser befüllt und damit technisch in Betrieb genommen worden, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das neue Teilstück sei Bestandteil der Fernwärme-Südachse, mit der die SWS ihr Wärmenetz schrittweise erweitern. Die insgesamt rund 1,5 Kilometer lange Haupttransportleitung entsteht seit April 2025 in mehreren Bauabschnitten und soll am Ende bis zum Neuland reichen, um zusätzliche Wohn- und Gewerbegebiete an die Fernwärme anzuschließen.

Die Investitionen in klimafreundliche Wärme – derzeit aus dem Großkraftwerk Mannheim, später vielleicht einmal aus einem eigenen Geothermie-Kraftwerk – stehen im Zusammenhang mit den Klimazielen von Stadt und SWS: Bis 2040 soll die Wärmeversorgung vollständig auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Dafür werde nun die notwendige Infrastruktur geschaffen, so Philipp da Costa, Bereichsleiter Anlagen und Netze bei dem Kommunalversorger.

Straße bleibt gesperrt

Die SWS-Projektleiter Julian Bauer und Jörg Breitsch werten die Inbetriebnahme als wichtigen Schritt für das Gesamtprojekt. Die Bauarbeiten hätten insbesondere im innerstädtischen Bereich hohe Anforderungen an die Planung gestellt. Durch die abschnittsweise Umsetzung würden die Auswirkungen auf Verkehr und Anlieger während der Bauzeit auf das notwendige Maß beschränkt. Mit der Inbetriebnahme ist das Ende einer weiteren Baustelle absehbar: Die Straße am Bartholomäus-Weltz-Platz wird laut Breitsch ab Samstag, 13. Juni, wieder für den Verkehr freigegeben. Derzeit liefen dort noch Verfüllarbeiten sowie die Vorbereitung der Asphaltierung. Der nächste Fernwärme-Abschnitt entsteht parallel im Bereich der St.-German-Straße bis zum Lindenplätzchen.