Im März war Katrin Bunner aus Speyer zum dritten Mal bei der TV-Sendung „Das perfekte Dinner“ dabei. Jetzt ist daraus ein besonderes Veranstaltungsformat in Speyer geworden.

„Das Pilzevent, welches wir nach dem ,Perfekten Dinner’ ins Auge gefasst und angekündigt haben, nimmt Formen an“, berichtet Katrin Bunner. Sie werde es zusammen mit dem Pilzsachverständigen, Autor und Influencer Moritz Schmid, der ebenfalls an der Sendung teilgenommen hatte, am Sonntag, 26. Juli, 9.30 bis 17 Uhr, in Speyer anbieten. Aus den TV-Rivalen seien „kulinarische Freunde“ geworden. Als dritten Partner hätten sie sich Stefan Walch vom „Hof der Sinne/Gewölbekeller Speyer“ mit ins Boot geholt. „Wir werden an jenem Tag durch den Wald streifen, uns unser Essen – soweit es Natur und Wetter zulassen – selbst suchen, gemeinsam zubereiten und genüsslich verzehren“, kündigt die auch als Kochbuch-Autorin und Foodbloggerin tätige Bunner an.

Die Anzahl der Plätze für „Into The Woods in Speyer – Vom Wald direkt auf den Teller“ ist auf 30 begrenzt. Anmeldungen sind nur über den Veranstaltungslink bei gewoelbekeller-speyer.de möglich. Kosten inklusive vegetarischem, pilzdominiertem Drei-Gänge-Menü: 129 Euro.