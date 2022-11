Es ist einer der Klassiker für die ersten Live-Begegnungen vieler junger Speyerer mit dem Fernsehen: Im „Tigerenten-Club“ der Sender SWR und Kika treten bei Wissens- und Geschicklichkeitsspielen Schulklassen gegeneinander an, und immer wieder werden auch Klassen aus der Domstadt vorgelassen. Für Christine Götz, Klassenlehrerin und Unterstufenleiterin am Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium (FMSG), war es zum Beispiel schon der vierte Besuch im Studio, als sie kürzlich mit der Klasse 6d nach Baden-Baden reiste.

„Für die Kinder war es ein Riesen-Erlebnis, einige haben gesagt, die Teilnahme sei schon immer ihr Traum gewesen“, berichtet die Englisch- und Französischlehrerin. Dass die Speyerer Gruppe erfolgreich teilnahm, hat den Besuch umso unvergesslicher gemacht. „Ich bin von der Schleimdusche verschont geblieben“, berichtet Götz über eine Strafe, die im TV den Lehrkräften unterlegener Klassen droht.

Pokal als Lohn

Ein Pokal durfte mit ans FMSG gebracht werden. Das Preisgeld ist für einen guten Zweck bestimmt: Es geht an das Integrationsprojekt „Move and Groove“ der Musikschule Saarbrücken. Um die Kosten für die Bus-Anreise finanzieren zu können, haben die Sechstklässler nicht nur Hilfe vom Förderverein erhalten, sondern auch einen Muffinsverkauf organisiert. Ausgestrahlt wird der Tigerenten-Club mit den Speyerern – übrigens die 1239. Folge des Dauerbrenners – erst 2023: am Samstag, 11. Februar, 10.45 Uhr, bei Kika und tags darauf um 5.55 Uhr im Ersten.