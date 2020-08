Leonie Doser, 18 Jahre alt, ist seit 2019 bei der Jugendförderung Speyer als Ferienbetreuerin ehrenamtlich tätig. Sie ist Schülerin der 13. Klasse des Hans-Purrmann-Gymnasiums und dort Schülervertreterin und Chormitglied. In ihrer Freizeit tanzt sie gerne beim TSV Speyer und möchte nach dem Abitur Grundschullehramt studieren.

Leonie, warum engagieren Sie sich ehrenamtlich als Ferienbetreuerin bei der Jugendförderung?

Ich engagiere mich als Ferienbetreuerin bei der Jugendförderung, weil es mir unglaublich viel Spaß bereitet. Es ist jedes Mal ein aufregendes Erlebnis. Man lernt neue Menschen kennen, sowohl Kinder als auch Betreuer. Gleichzeitig kann ich sehr viele Erfahrungen sammeln, die mir später im Beruf weiterhelfen können.

Was fällt dafür an – welche Aufgaben, welcher Zeitaufwand?

Bevor die Ferien starten, treffen sich alle Betreuer zum Seminar und es werden Tagesabläufe und Regeln wiederholt und durchgesprochen. Während der Freizeit bin ich die Betreuungszeit vor Ort. Meistens ist anschließend noch etwas zu erledigen oder vorzubereiten. Meine Aufgaben sind die Betreuung, Aufsicht und natürlich die spaßige Gestaltung der Ferien der Kinder.

Haben Sie ein besonderes Talent dafür, das gewisse Etwas?

Besonderes Talent würde ich es nicht nennen, aber ich habe einfach Spaß daran – und Geschick mit Kindern zu arbeiten, sollte eine Betreuerin haben.

Wann geht Ihnen das Herz auf?

Da gibt es sehr viele Momente. Aber etwas unglaublich Schönes ist es, wenn du bei den Kindern etwas hinterlässt. Ich freue mich, wenn sie sich an mich erinnern, sodass du entweder in den nächsten Ferien wiedererkannt wirst oder wenn dich ein Kind auf der Straße begrüßt. Das Gefühl ist wunderschön. Ebenfalls ist es klasse, wenn man sieht, wie Freundschaften entstehen. Manchen Kindern fällt es am Ende der Woche schwer, sich voneinander zu verabschieden.

Und wann platzt Ihnen der Kragen?

Naja, es gibt schon mal Dinge, die einen stören. Zum Beispiel, wenn kein respektvoller Umgang untereinander herrscht oder im Vornherein besprochene Regeln ignoriert werden. Dann ist man in der Situation zwar manchmal genervt, jedoch ist das alles ganz schnell wieder geklärt, wenn man ruhig miteinander redet. Bis also der Kragen platzt, muss schon einiges zusammenkommen.

Sie tun etwas für andere – wie kann man denn Ihnen helfen?

Mir hilft immer gegenseitige Unterstützung, gute Laune und ein Lächeln weiter.

Und bleibt neben den Ehrenamt auch genügend Zeit für Ihr Privatleben?

Ja klar! Da sich das Programm der Jufö meist nur auf die Schulferien bezieht, kann man somit seine freie Zeit sehr gut nutzen. Nur das frühe Aufstehen macht mir manchmal zu schaffen.