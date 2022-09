Die Stadt Speyer kann noch nicht beziffern, wie hoch der Schaden an dem historischen Fenster der früheren Kirche St. Guido ist, das am Platz der Stadt Yavne ausgestellt ist. Am 4. September war eine Scheibe des Schaukastens eingeschlagen worden, in dem das Fenster präsentiert wird. In der Folge war es einige Tage ungesichert und hat Schaden genommen. Die Stadt hat nun nach einer RHEINPFALZ-Anfrage das Ausstellungsstück begutachtet und ein Warngitter davorgestellt.

Zur weiteren Vorgehensweise teilt eine Verwaltungssprecherin auf Anfrage mit: „Da der Schaden doch recht groß ist, wurde eine Glaserei als Fachfirma eingeschaltet, die sich das Fenster nun ebenfalls anschauen wird.“ Erst danach könne Näheres zur Höhe des Schadens und zu den Reparaturkosten gesagt werden. Zur ursprünglichen Tat der zerstörten Schaukasten-Scheibe laufen laut Polizei Ermittlungen gegen einen 57-Jährigen, der von mehreren Zeugen bei der Tat beobachtet worden war.