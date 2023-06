Eine Feldrundfahrt über landwirtschaftliche Flächen in und um Speyer findet am Montag, 26. Juni, statt. Die Stadtverwaltung und der Fuhr- und Ackerbauverein laden dazu ein, interessierte Bürger können teilnehmen. Laut Ankündigung aus dem Rathaus geht es in den Speyerer Süden, wo zwei landwirtschaftliche Betriebe vorgestellt werden. Zum einen geht es um den Ein-Mann-Betrieb des Speyerer Landwirts Wolfgang Sohn, der Roggen, Weizen sowie Zuckerrüben anbaut. Zum anderen steht Andreas Jester im Fokus, der neben Obst und Gemüse auch Getreide anbaut sowie Schnaps brennt.

Los geht es um 11.45 Uhr, das Ende ist für 16 Uhr vorgesehen. Die Teilnehmer sind per Fahrrad unterwegs. Interessierte können sich bis Donnerstag, 22. Juni, anmelden unter E-Mail jennifer.braun@stadt-speyer.de. Bei der Tour dabei sind wie in den Vorjahren auch Mitglieder des Stadtrats. „Der regelmäßige Austausch ist mit Blick auf Stadtentwicklungsprozesse und für ein besseres gegenseitiges Verständnis sehr wichtig“, erklärt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) den Ansatz. Die Radstrecke betrage acht Kilometer. Wer so weit nicht fahren könne, könne anfragen, ob noch ein Platz im Planwagen frei ist, der die Gruppe begleitet.