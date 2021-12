Die britische Tributeband The Bohemians lässt den Mythos der legendären Musikgruppe Queen in einer fulminanten Bühnenshow am Freitag, 22. April, 20 Uhr, in der Stadthalle Speyer noch einmal aufleben. Die erste große Kultur-Veranstaltung in der guten Stube der Stadt seit Langem hat am Montag die Kultopolis GmbH (Merzig) angekündigt.

„We are the Champions“, „We will rock you“ oder „Bohemian Rhapsody“ – Queen haben Rockgeschichte geschrieben, heißt es in der Mitteilung. Bis heute bringen die Hits des Quartetts aus Großbritannien nicht nur eingefleischte Musikfans der 70er und 80er Jahre zum Tanzen und Mitsingen. Der Oskar-prämierte Film „Bohemian Rhapsody“ hat der Band um Sänger Freddie Mercury ein Denkmal gesetzt. Die Musiker präsentieren live die größten Hits von Queen aus der Anfangszeit bis zum Spätwerk, von Discoklassikern bis hin zu Rock-Balladen. Mit Rob Comber haben The Bohemians einen Frontmann, der eine authentische und hochkarätige Hommage an Freddie Mercury abliefere, sowohl stimmlich als auch optisch. Vom Schnauzer bis zu den energiegeladenen Bewegungen komme er seinem Vorbild sehr nahe. Mit Spielfreude, Bühnenpräsenz und Leidenschaft sorge die Formation dafür, dass der Funke schnell überspringen werde. Karten für die Show gibt es im Vorverkauf ab 42 Euro (Sitzplatz) inklusive Gebühren in Speyer in der Tourist-Information, Telefon 06232 142392, sowie bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und im Netz unter www.kultopolis.com. Ticket-Hotline: 01806 700733 (0,20 Euro pauschal aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz 0,60 Euro) oder 0180 6050400 (0,20 Euro pauschal aus dem deutschen Festnetz; aus dem Mobilfunknetz 0,60 Euro).