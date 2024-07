Rund 600 Paare erwartet das Bistum Speyer zu den „Feiern der Ehejubiläen“ am 6. und 7. Juli im Dom. Die feierlichen Gottesdienste mit Weihbischof Otto Georgens beginnen jeweils um 10 Uhr. Danach findet ein Empfang im nördlichen Domgarten statt. Für Samstag haben sich 253 Paare angemeldet, für Sonntag 332 Paare. Laut Bistum feiern die meisten der Jubelpaare, nämlich 174, in diesem Jahr ihre Goldene Hochzeit. 41 Paare blicken auf 55 Jahre, 100 Paare auf 60 und 32 Paare auf 65 gemeinsame Jahre zurück. An beiden Tagen feiert je ein Paar den 67. Jahrestag ihrer Hochzeit. Ihr silbernes Ehejubiläum feiern 63 Paare, 28 danken für 30 Ehejahre, 44 für 40 Jahre und 14 für 45 gemeinsame Jahre. Die Gottesdienste stehen unter dem Motto „Liebe miteinander leben“. Musikalisch werden die Messen mit Kantorengesängen sowie festlicher Orgelmusik gestaltet. Die Orgel spielt Domorganist Markus Eichenlaub. Auch dieses Mal werden die Ehepaare zum Abschluss des Vormittags einen Walzer rund um den Domnapf tanzen. Dazu werden sie mit Livemusik von Walter Ast am Keyboard begleitet. An der Trompete spielt Lothar Sprengart.