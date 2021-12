Am 1. Januar jährt sich der Tauftag der Heiligen Edith Stein zum 100. Mal. Das Jubiläum der bekannten Philosophin und Frauenrechtlerin, die eine starke Verbindung zu Speyer hat, wird deshalb auch in der Domstadt mit Gottesdiensten gefeiert.

Der Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann feiert laut einer Mitteilung des Bistums am Samstag, 1. Januar, in der Pfarrkirche St. Martin in Bad Bergzabern ein Pontifikalamt für die Heilige Edith Stein. Sie war dort auf den Tag genau vor 100 Jahren, also am 1. Januar 1922, getauft worden. Der festliche Gottesdienst beginnt um 17 Uhr und wird von einer kleinen Schola gestaltet.

Gefeiert wird das Jubiläum am Sonntag, 2. Januar, auch in Speyer, wo die bedeutende Philosophin im Jahr 1922 gefirmt wurde. Weihbischof Otto Georgens begeht um 16 Uhr eine Vesper in der Klosterkirche St. Magdalena. Für 17 Uhr ist dort eine Gedenkfeier angekündigt, bei der Diplom-Theologe Klaus Haarlammert aus Speyer unter dem Thema „Von der Gottesferne zur Gottesnähe“ über den Weg von Edith Stein zu ihrer Taufe referiert. Musikalisch gestaltet wird die Gedenkfeier von der Speyerer Dommusik. Für beide Termine in Speyer ist eine telefonische Anmeldung notwendig unter 06323 25081.

Edith Stein wurde am 12. Oktober 1891 in Breslau im Südwesten von Polen geboren. Die Jüdin war Philosophin und Frauenrechtlerin. 1922 wurde sie durch die Taufe in die katholische Kirche aufgenommen. Von 1923 bis 1931 wirkte sie als Lehrerin bei den Dominikanerinnen von St. Magdalena in Speyer. 1933 trat Edith Stein als Schwester Teresia Benedicta vom Kreuz in der Orden der Karmelitinnen ein. Im August 1942 wurde die Philosophin in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert und dort am 9. August 1942 ermordet.

Papst Johannes Paul II. sprach Edith Stein am 1. Mai 1987 selig und am 11. Oktober 1998 heilig. Ihr Gedenktag in der christlichen Kirche ist der 9. August. Im Jahr 1999 wurde Edith Stein zur Patronin Europas ernannt.