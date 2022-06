Ohne „Hochzeitswalzer“ vor dem Dom muss am Wochenende die Feier der Ehejubiläen des Bistums Speyer über die Bühne gehen. 509 Paare haben sich nach Mitteilung des Bistums dafür angemeldet. Die Messen in der Kathedrale werden am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr würden gefeiert. Auf den geplanten Empfang im nördlichen Domgarten samt Tanz werde jedoch sicherheitshalber verzichtet. Grund sei die aktuelle pandemische Lage.

„Als Veranstalter bedauern wir dies sehr, wir beobachten aber momentan die wieder stark steigenden Zahlen von Corona-Infektionen und nehmen Rücksicht auf die Gruppe der Hochbetagten“, wird Rita Höfer, zuständige Referentin für Ehe und Familien im Bischöflichen Ordinariat, in der Mitteilung zitiert. Für die feierlichen Gottesdienste mit Domkapitular Franz Vogelgesang haben sich am Samstag 231 Paare und am Sonntag 278 Paare angemeldet. Rüdiger Kurz (Trompete) und Domorganist Markus Eichenlaub sorgen für die musikalische Gestaltung. Die Gottesdienste enden mit Einzelsegnungen der Ehepaare.

Viele „goldene“ Jubelpaare

Die meisten der Jubelpaare (194), die an dem Wochenende im Dom erwartet werden, feiern laut Bistum in diesem Jahr ihre goldene Hochzeit. 26 Paare blicken demnach auf 55 Jahre, 101 Paare auf 60, 14 Paare auf 65 und 2 Paare auf 70 und mehr gemeinsame Jahre zurück. Ihr „silbernes“ Ehejubiläum feiern im Dom 46 Paare, 21 danken für 30 Ehejahre, 42 für 40 Jahre und 12 für 45 gemeinsame Jahre. In den Dom ist der inzwischen 14. Jahrgang eingeladen. Einzig im Jahr 2020 wurde die Feier abgesagt.