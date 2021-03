Nachdem im vergangenen Jahr die Feier verschoben werden musste, lädt das Bistum Speyer in diesem Jahr wieder zur Feier der Ehejubiläen im Speyerer Dom ein. Willkommen seien alle Eheleute aus der gesamten Diözese, die in den Jahren 2020 oder 2021 silberne, goldene oder diamantene Hochzeit feiern, teilt das Bistum mit. Geplant sei der 4. und 5. September 2021. Jeweils zwei der insgesamt vier Festgottesdienste halten nach Angaben des Bistums Speyer Bischof Karl-Heinz Wiesemann und Weihbischof Otto Georgens – an beiden Tagen jeweils um 10 und um 14.30 Uhr. „Wir hoffen, dass zu dem geplanten Termin die Festgottesdienste trotz Corona-Pandemie möglich sein werden“, sagt Rita Höfer, Mitarbeiterin und Mitorganisatorin am Bistum. Aufgrund der begrenzten Anzahl der Plätze im Dom empfiehlt das Bistum eine frühzeitige Anmeldung. Eine Bestätigung des Termins sowie die Einlasskarten für den Dom erhielten die Teilnehmer dann ab August. Anmeldung und weitere Informationen an das Bischöfliche Ordinariat Speyer, Telefon 06232 102-314 oder E-Mail ehe-familie@bistum-speyer.de.