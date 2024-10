Drei große Themen, die diese Woche in Speyer, im Umland und auch anderswo eine Rolle gespielt haben.

Gesundheitssystem: Da läuft etwas falsch

In dieser Woche gab mein Kollege Martin Schmitt Einblick in den Alltag mancher Hausarzt-Praxen in der Vorderpfalz. Allgemeinmediziner sprechen von zunehmend ungehaltenen, ungeduldigen, unfreundlichen und mehr noch aggressiven Patienten. Aus den Krankenhäusern wird sogar von Polizeieinsätzen wegen stark alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender Patienten berichtet – und zwar „mittlerweile zwei bis dreimal wöchentlich“. Erschreckend!

Das Problem ist aber nicht neu, wenn man dem Deutschen Ärzteblatt Glauben schenken mag. Schon im Jahr 2017 – also vor sieben Jahren – wird darin von einer aktuellen Umfrage unter 831 Hausärzten geschrieben, von denen 73 Prozent in den vergangenen zwölf Monaten mit aggressivem Verhalten von Patienten konfrontiert gewesen seien. Die Ursachen macht das Fachmagazin einerseits bei den Medien und andererseits bei jedem einzelnen Patienten aus.

Dreistes unethisches Verhalten wird zunehmend von Personen, die in der Öffentlichkeit stehen und Verantwortung tragen, vorgelebt. Es werde jedoch häufig nicht kritisiert oder geahndet, sodass es Vorbildfunktion gewinne und Nachahmer finde, heißt es. Zudem würden im Fernsehen und Internet beinahe unablässig Filme mit Gewaltinhalten gesendet. „Zahlreiche Video- und Computerspiele erziehen geradezu zu Gewalt, sodass es kaum verwundert, wenn Lerneffekte eintreten und Menschen sich nicht nur im virtuellen Raum, sondern auch in der Realität gewalttätig verhalten.“

Beim Blick auf den Patienten selbst, macht das Deutsche Ärzteblatt aus, dass sie sich in einer Ausnahmesituation befinden, wenn sie in eine Arztpraxis oder Ambulanz kämen. Abgesehen von Alkohol, Drogen und starken Medikamenten könnten sich Patienten ungerecht behandelt fühlen sowie aufgrund langer Wartezeiten, hoher Kosten, zu wenig Informationen, einer dünnen Personaldecke und Zeitmangel seitens der Ärzte frustriert sein.

Das rechtfertigt jedoch kein aggressives oder übergriffiges Verhalten gegenüber anderen Menschen. Problem ist vielleicht eher das System mit unterschiedlich Versicherten, die je nach Status – privat oder Kasse – mehr oder weniger Leistung erhalten sowie die strukturelle Veränderung – mehr ältere Menschen, aber weniger Mediziner. Ob sich daran etwas ändert oder auch in sieben Jahren noch über Gewalt gegen Rettungskräfte, Notfallmediziner und Hausärzte berichtet wird, ist Sache der Politik sowie der Gesellschaft und werden die nächsten Jahre zeigen.

Dom: Viele Jahre eine veränderte Ansicht

Speyer Touristen haben ab sofort ein wenig Nachsehen. Seit einigen Tagen läuft der Gerüstaufbau an den 70 Meter hohen Osttürmen des viel besuchten und bestaunten Weltkulturerbes. Die Flusskreuzfahrttouristen, die diese Woche in Gruppen durch den Domgarten geführt wurden, staunten nicht schlecht, als sie den großen Teleskopkran sahen, der die schweren Gerüstteile in luftiger Höhe an die richtige Stelle brachte. Es war mal ein anderes Fotomotiv, das sich den englisch-, französisch- und chinesischsprechenden Gästen bot.

Ein Fotomotiv ohne Gerüst am Dom von dieser Seite wird es in den nächsten sechs Jahren nicht geben. Wenn alles nach Plan läuft, ist das imposante Bauwerk erst im Jahr 2030 – pünktlich zur 1000-Jahrfeier – gerüstfrei. Eine lange Zeit ... Doch Arbeiten an dem romanischen Bauwerk sind gar nicht so selten. In den vergangenen Jahren wurde unter anderem der Nordwestturm saniert (2016), die Vorhalle restauriert (2019) und der Vierungsturm instandgesetzt (von 2018 bis 2022). Die bald eingerüsteten Osttürme wurden laut Domkapitel zuletzt vor 38 Jahren in Teilen saniert. 1,2 Millionen Euro sind jetzt für den Bauabschnitt eingeplant. Durchschnittlich braucht es für den denkmalgerechten Erhalt des Doms jedes Jahr rund eine Million Euro.

Viel Geld, das das Domkapitel aufbringen muss. Es kann zwar auf die Unterstützung von Dritten zählen, wie der Europäischen Stiftung Kaiserdom, der Deutschen Stiftung Denkmalschutz und dem Land, ist aber auf weitere Spenden angewiesen. Geld, das dazu dient, die größte romanische Kirche der Welt, die gleichzeitig Zeugnis außergewöhnlicher Baukunst ist, für die Zukunft zu erhalten. Damit sich die Speyerer und Besucher von auswärts noch lange an dem Wahrzeichen erfreuen und bestaunen können, wie damals – vor fast tausend beziehungsweise nach dem Brand vor mehr als 300 Jahren – gebaut wurde.

Internet-Trend: Der Hype ums Lüften

Wenn ich morgens die Redaktionsräume betrete, werden erst einmal die Fenster aufgemacht. Was hier in Deutschland nicht ungewöhnlich ist, sorgt in Amerika für einen Internet-Hype, der im Land der unbegrenzten Möglichkeiten gerade viral geht. Die Amerikaner haben Lüften als neuen Selfcare-Trend entdeckt und werben dafür, ein- oder zweimal am Tag die Fenster weit zu öffnen, damit abgestandene Luft und Geruch entweichen und Schimmel vorgebeugt werden kann. Gleichzeitig werden die Vorteile des Lüftens für die Gesundheit angepriesen. Man fühlt sich danach frisch und besser gelaunt.

Ausgelöst hat den Hype eine deutsch-amerikanische Tik-Tokerin, die ihre Follower über diese deutsche Alltagspraktik aufklärt. Wir müssen den Amerikanern zugute halten, dass Lüften für sie eher ungewohnt ist, weil Klimaanlagen weit verbreitet sind und Fenster eher geschlossen gehalten werden. Und da es heißt, dass vieles aus Amerika eines Tages auch hierzulande gang und gäbe ist, bleibt zu hoffen, dass wir uns immer auf unsere „bahnbrechende Wellness-Innovation“ besinnen.

