In der Nacht auf Dienstag gab es Probleme mit der Straßenbeleuchtung nördlich der A61 in Speyer-Nord. Sie war teilweise ausgefallen. „Der Kabelfehler wurde lokalisiert und behoben. Der Probebetrieb ist positiv verlaufen, der Bereitschaftsdienst wird den Bereich in den Abendstunden kontrollieren“, so Stadtwerke-Sprecherin Angela Sachweh am Dienstagnachmittag auf Anfrage. Zu dem Ausfall hatte es am Montag zwar Facebook-Nachrichten, aber keine Mitteilung an die Werke gegeben. Sachweh rät daher, bei Störungen die rund um die Uhr erreichbare Nummer 06232 625-4000 zu wählen. Nicht jedes Leuchten mit verminderter Leistung sei jedoch eine Störung: Rund 30 Prozent der Laternen – meist in verkehrsberuhigten Wohnarealen – würden von 22 bis 6 Uhr bewusst gedimmt.