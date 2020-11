Die tags zuvor für die Innenstadt verhängte Maskenpflicht hat der Polizei am Donnerstag geholfen, einen Diebstahl aufzuklären. Ein 32-jähriger Mann sei um 16 Uhr von einer Streife kontrolliert worden, weil er keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Dabei stellten die Beamten nach eigener Mitteilung fest, „dass der Mann eine neuwertige Daunenjacke trug, an der noch ein Sicherungsetikett befestigt war“. Die Ermittlungen ergaben demnach, dass er das Kleidungsstück im Wert von 10 Euro zuvor vom Ständer vor einem Bekleidungsgeschäft in Speyer-Nord gestohlen hatte. „Die Jacke konnte unbeschadet wieder an das Geschäft übergeben werden“, so die Beamten, die ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet haben.