Tief sitzt der Corona-Frust bei den Klingenkünstlern des TSV Speyer. Im zweiten Lockdown steht das Vereinsleben in der Abteilung quasi völlig still. „Es ist nicht zu ändern. Aber wir sind alle sehr, sehr traurig“, sagt Abteilungsleiterin Sigrun Eberhard, die auch um die Zukunft ihres Sports in der Domstadt bangt.

Im Sommer keimte nochmals Hoffnung auf, als nach dem ersten Lockdown das Training in der extra nach den Anforderungen der Fechter ausgestatteten Halle in der Woogbachschule wieder startete. Doch