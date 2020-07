Die Speyerer FDP begrüßt bei den Überlegungen zum Entwicklungsgebiet Pionier-Quartier den von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) gegenüber der Gemeinde Otterstadt erklärten Verzicht auf Planungen oberhalb der Kreisstraße 23, um dort landwirtschaftliche Flächen zu erhalten. „Das erachten wir als sinnvoll. Dieses schafft Vertrauen“, schreibt Fraktionssprecher Mike Oehlmann in einer Stellungnahme. Wie am Freitag berichtet, ist der Verzicht ein Ergebnis des ersten Treffens zwischen Seiler und dem in Otterstadt zuständigen Beigeordneten Jürgen Zimmer. Um ein qualitatives Wachstum ohne „Wachstumsschmerzen“ und eine interkommunale neue Ära auf allen Seiten vernünftig anzustoßen, „ist ein Miteinander auf Augenhöhe und die Einbindung der Bürgerinnen und Bürger unabdingbar“, so Oehlmann. Alles andere halte für„ kontraproduktiv“. Der wichtiger Standortvorteil der Einbindung in die Rhein-Neckar-Region werde in den Debatten oft zu wenig hervorgehoben, kritisiert der Politiker. Er sei jedoch von entscheidender Bedeutung im Hinblick auf die Entwicklung einer gesunden Bevölkerungsbalance und dem Wunsch von Unternehmen, sich hier niederzulassen und zu vergrößern.