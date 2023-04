Eine digitale Vermittlungsplattform für Speyer und Umland soll nach den Vorstellungen der FDP-Ratsfraktion die Kontaktaufnahme zwischen lokalen Unternehmen und Schülern sowie Studenten erleichtern. Die städtische Wirtschaftsförderung könnte ein solche Schnittstelle einrichten, schlägt die FDP vor, die im Stadtrat einen entsprechenden Antrag stellen will. Zur Begründung führen die Liberalen an, dass sich infolge des Arbeitskräftemangels gerade kleinere Unternehmen früher um Nachwuchs bemühen müssten. „Eine digitale Vermittlungsplattform für Schülerpraktika, Ferienjobs, Praktika für Studenten oder Werksstudentenjobs wäre ein großer Schritt in die richtige Richtung“, so die FDP. Der Bedarf sei vorhanden, wie Gespräche mit Betrieben ergeben hätten. Schüler und Studenten wiederum würden von frühzeitigen Bindungen über Praktika profitieren, aus denen später möglicherweise Jobangebote hervorgehen könnten.