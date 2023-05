Um jungen Menschen in Speyer ein Angebot zu machen, wo sie sich im öffentlichen Raum treffen und gemeinsam Zeit verbringen können, wirbt die FDP-Fraktion für Grillplätze auf der Domwiese.

Es gebe wenige öffentliche Plätze in der Stadt, an denen sich gerade die Jüngeren zusammenfinden könnten, begründet die FDP in einem Antrag für die Stadtratssitzung am 17. Mai ihre Initiative. Vor allem an geeigneten Grillplätzen außerhalb des Binsfelds fehle es in der Domstadt. Daher solle die Stadt auf der Domwiese eine öffentliche Grillfläche ausweisen und einrichten.

Der FDP schweben dabei nicht nur Möglichkeiten zum Grillen und Sitzen vor, auch Müllcontainer und Behältnisse für Asche sollen aufgestellt werden. Um Problemen durch Müll, Lärm oder Rauch vorzubeugen, sollten die Grillzonen klar gekennzeichnet und mit Hinweistafeln zu Verhaltensregeln versehen werden. Die Pflege müssten die Benutzer selbst übernehmen.