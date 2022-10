Die Stadtratsfraktion der FDP erinnert daran, dass sie bereits am 6. Februar 2020 in einem Antrag gefordert habe, dass die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) umgehend Gespräche mit den Landesregierungen von Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sowie dem Bund aufnehmen möge, um zeitnah einen Prozess zum Bau einer weiteren Rheinquerung zusätzlich zur Salierbrücke zu starten.

Vor diesem Hintergrund unterstützen die Liberalen, wie sie nun in einer Pressemitteilung schreiben, „nach Kräften die Forderung der Speyerer Wählergruppe (SWG), die – anders als noch 2020 – nun auch die Stadtspitze auffordert, einen Planungsprozess – zumindest in Form eines Nachfolgebaus – auf höheren Ebenen anzustoßen“. Für die FDP sei es allerdings „unabdingbar, dass man auch den Bau einer weiteren Rheinquerung in Betracht zieht, um die bereits jetzt schon vorherrschende angespannte Verkehrssituation langfristig zu verbessern“. Ein solcher Neubau müsste erstmal in den Bundesverkehrswegeplan aufgenommen werden, teilen die Liberalen mit. Weil dieses Unterfangen sehr aufwendig sei, müsste es bereits jetzt in der Kommunalpolitik und bei der Stadtspitze eine hohe Priorität genießen. „Die Bedeutung einer störungsfreien Verbindung zwischen Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg ist für Speyer und seine Region von erheblicher Bedeutung“, heißt es weiter.