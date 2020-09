Die FDP kämpft weiter für die von der Corona-Pandemie gebeutelte Speyerer Gastronomie. In der Stadtratssitzung am 24. September beantragen die Liberalen die Ausweitung der Freisitzsaison über den 31. Oktober hinaus. Gleichzeitig soll das Verbot zum Aufstellen von Heizpilzen kurzfristig ausgesetzt und auf die Erhebung von Freisitzgebühren für diesen Zeitraum und die komplette Saison 2021 verzichtet werden. Das absehbare Ende der Terrassen-Saison werde die Lage für die Unternehmen wieder verschlechtern, da einerseits Gäste Bedenken hätten, im Inneren Platz zu nehmen und weil viele Betriebe innen über zu wenig Platz verfügten, um unter Corona-Bedingungen wirtschaftlich zu arbeiten. Dies seien vor allem Betriebe, welche ihr Hauptgeschäft in der Sommer-Saison erwirtschaften, argumentieren die Liberalen. Die Sondernutzungssatzung der Stadt lässt derzeit eine Außenbewirtschaftung nur vom 1. März bis 31. Oktober eines Jahres zu.