Es gibt einen ersten politischen Antrag zur Reduzierung der städtischen Parkgebühren: Die FDP-Fraktion will in der kommenden Ratssitzung kostenfreies Parken für 30 Minuten in der Innenstadt beschließen lassen.

Die Liberalen reagieren auf Proteste unter anderem von Einzelhändlern nach Verdoppelung der Tarife zu Jahresanfang. Ihrer Ansicht nach droht eine „massive Benachteiligung der Innenstadt gegenüber den Außenbereichen“. Daher müssten „Kurzeinkäufe“ erleichtert werden. Beantragt wird ein neunmonatiger Versuch ab dem 1. April 2024. Danach solle der Stadtrat erneut über das Thema beraten. In der Versuchsphase wäre es laut FDP ausreichend, die halbe Stunde über Parkuhren in den Autos zu dokumentieren. Parallel solle der Aufwand für eine Ausstattung der Parkschein-Automaten mit einer sogenannten Kurzparker-Taste geprüft werden.