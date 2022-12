Deutlich mehr Engagement in der Wirtschaftsförderung fordert die FDP-Fraktion von der Stadtverwaltung. Ihr Vorsitzender Mike Oehlmann plädierte in seiner Haushaltsrede im Stadtrat für „ausreichend professionelles Personal“, das bislang noch fehlte. In aufgestockter Form könnte die Einheit eine Fachkräfteinitiative steuern, eine Plattform zur Verbindung von Schülern und Studenten mit ansässigen Betrieben auf die Beine stellen und einen „Start-up-Pioniertower“ konzipieren. Womöglich könnte dafür die Immobilie des früheren Stiftungskrankenhauses genutzt werden, so Oehlmann. Beim Verkehr plädiert er für eine schnelle Neugestaltung des Postplatzes und sieht den vorab geplanten Verkehrsversuch kritisch. Zur Entlastung des innerstädtischen Verkehrs könnte die Errichtung von Anwohnerparkhäusern beitragen. Die FDP hat den städtischen Haushaltsplan für das kommende Jahr abgelehnt.