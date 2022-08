Die Speyerer FDP fordert die Stadt laut einer Mitteilung von Fraktionssprecher Mike Oehlmann auf, die Soziale Anlaufstelle (SAS) auf dem Festplatz winterfest zu machen. „Bereits jetzt besteht ein akuter Mangel an Fläche, den Bedürftigen einen Platz im Innenbereich der Anlaufstelle anzubieten, was sich ab dem Herbst verschlimmern wird“, so die FDP. Zusammentreffen gebe es dort unter freiem Himmel und ohne Möglichkeit, sich aufzuwärmen. Die FDP schlägt deshalb vor, etwa ein beheizbares Zelt aufzustellen. Mehr zu den Bedingungen unter denen die SAS derzeit arbeitet, erfahren Sie hier.