Klares Ergebnis beim Nominierungsparteitag der FDP: Einstimmig entschieden sich die Stimmberechtigten für Bianca Hofmann (Speyer) als Direktkandidatin im Wahlkreis Neustadt-Speyer für die Bundestagswahl im kommenden Jahr. Zu ihm gehören Neustadt, Speyer, der Kreis Bad Dürkheim und Teile des Rhein-Pfalz-Kreises. Einzige Bewerberin war Bianca Hofmann, seit 2015 in Speyer zu Hause. Die 53-Jährige ist verheiratet, hat drei erwachsene Kinder und arbeitet als Expertin für Steuerrecht und Jahresabschlüsse in der Anwaltskanzlei ihres Mannes. Sie gehört seit 2019 dem Stadtrat Speyer an. Ihre „Herzensthemen“ seien Wirtschaft, Bildung, Digitalisierung, Kultur und Sport. Sie erhielt 20 Stimmen bei zwei Enthaltungen.