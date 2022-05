Ein nächtlicher Gang durchs Woogbachtal in Speyer-West kann ein Sicherheitsrisiko darstellen. Zu diesem Urteil kommt die FDP-Fraktion und beantragt deshalb eine Beleuchtungsanlage für den Bereich zwischen dem Jugendcafé und der Theodor-Heuss-Brücke. Der Fuß- und Radweg in diesem Bereich werde stark genutzt, sei aber „gerade bei Dunkelheit und in den Wintermonaten ab dem Nachmittag nicht mehr vernünftig einsehbar“, so die Fraktionsvertreter Mike Oehlmann und Bianca Hofmann in ihrem Antrag für den Stadtrat. Das könne insbesondere für Kinder, Frauen oder nicht mehr trittsichere Senioren gefährlich werden. Ihr Vorschlag: Die Anlage könnte mit Bewegungssensoren ausgestattet sein, „um laufende Unterhaltungskosten auf ein Minimum zu beschränken und höheren Energieverbrauch zu vermeiden“.