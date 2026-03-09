Etwas mit FCK-Graffiti zu beschmieren, ist nicht Ausdruck von Leidenschaft, es ist Vandalismus. Die Kosten tragen alle.

Um es vorweg zu sagen: Nichts gegen Fans. Was wäre der Sport, was wäre der Fußball ohne Menschen, deren Herz für einen Club schlägt, die sich diesem voller Hingabe verschreiben und ihn begleiten durch Höhen und Tiefen? Für viele Pfälzer ist gerade der 1. FCK mehr als ein Verein. Er ist Identität, Heimat, Zugehörigkeit. Kein Wunder, dass sie ihren Enthusiasmus gern und überall zur Schau stellen wollen. Doch die Begeisterung für die Roten Teufel ist kein Freifahrtsschein dafür, sich über die Regeln gesellschaftlichen Zusammenlebens hinwegzusetzen und rücksichtslos fremdes Eigentum zu beschädigen. Zur Kasse gebeten werden dann alle, ganz gleich, wie sie zum FCK stehen. Fritz und Ottmar Walter hätten derartiges Rowdytum niemals gutgeheißen.