Zum Spitzenspiel der Bezirksliga tritt Tabellenführer FC Speyer 09 am Mittwoch (19.30) beim Dritten TSG Deidesheim an.

Die aufgrund klarer Siege leicht euphorische Stimmung im Lager des Speyerer Anhangs bekam trotz des 2:0-Erfolges bei TuS Altrip am Sonntag einen leichten Dämpfer. Denn das Team lieferte die bisher schwächste Saisonleistung ab. Der verletzte Kapitän Nico Schubert, Kopf sowie Spielgestalter der Mannschaft, fehlte an allen Ecken und Enden.

Zähes Geplätscher

Nach den frühen Toren, die die Partie entschieden, entwickelte sich ein zähes Geplätscher mit zahlreichen Fouls und Unterbrechungen, wobei die Abwehrreihen überzeugten. Die schnellen Außen Niklas Helfenstein und Dani Thon sowie die Strafraumspieler Salvatore Saito, Marco Grimm setzten sich kaum in Szene setzen, weil erfolgversprechende Pässe aus dem Mittelfeld fehlten.

In Deidesheim muss sich die Truppe von Trainer Jürgen Grimm steigern, will sie die Positivserie von sieben Siegen fortsetzen. Schließlich steht mit dem früheren Profi Danko Boskovic bei den Gastgebern ein alter Hase als Coach am Spielfeldrand, der gewiss alles daran setzen wird, den Anschluss an die Spitzenplätze nicht zu verlieren.

Fehltritt verboten

Auf den früheren Mechtersheimer Torjäger Eric Veth dürfte Speyer besonderes Augenmerk legen. Mit Torhüter Peter Klug, Steffen Burnikel, Nino Schlosser und Eric Benkler stehen weitere gestandene, im Raum Speyer bestens bekannte Fußballer, im Kader. Der FC 09 darf sich keinen Fehltritt erlauben.

Titelmitfavorit ASV Fußgönheim gibt sich keine Blöße, gewann all seine Spiele und rangiert nur deshalb auf dem zweiten Rang, weil er mit einem Match im Rückstand liegt.