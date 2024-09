Am Schluss wird’s deutlich, als der FC Speyer 09 im Pokal am Mittwochabend am eine Liga höher spielenden FC Bienwald Kandel scheitert.Doch lange steht der Kick auf Messers Schneide.

Landesligist FC Kandel setzte sich bei Bezirksliga-Tabellenführer FC Speyer 09 durch und zog mit 3:0 (0:0) in das Achtelfinale des Verbandspokals ein. Vom Start weg legten die Gäste los wie