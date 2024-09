Selbst ein ausgelassener Strafstoß von Jawad Zein zum psychologisch äußerst ungünstigen Zeitpunkt hat Bezirksligatabellenführer FC Speyer 09 am Mittwochabend nicht gestoppt. Die Gäste gewannen bei Verfolger TSG Deidesheim mit 4:0 (2:0) und bauten ihre Serie auf acht Siege aus.

Saito legt nach

Zein scheiterte zwar kurz nach Wiederanpfiff. Doch da führte Speyer durch Valentino Zuch und Niklas Helfenstein schon 2:0. Außerdem legte Salvatore Saito flugs das 3:0 nach. Der eingewechselte Louis Hartmann machte den Deckel drauf. Damit setzt der FC 09 Hauptkonkurrent ASV Fußgönheim zunehmend unter Druck.

Der Mitabsteiger aus dem Norden hält bei zwei Partien Rückstand aber weiter alle Karten in der Hand. Am Wochenende pausiert die Elf von Trainer Jürgen Grimm. TuS Mechtersheim II empfängt am Sonntag (14 Uhr) Aufsteiger SV Erlenbach. FV Dudenhofen II fährt zum FV Freinsheim (15.15).