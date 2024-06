Der FC Speyer 09 ist am Dienstagabend sozusagen auf der Couch endgültig am Tiefpunkt angelangt und in die Bezirksliga abgestiegen. Da der SV Büchelberg auch das zweite Aufstiegsspiel gegen den SC Hauenstein verlor, bleiben die Südpfälzer in der Landesliga.

Für Speyer bedeutete das den dritten Abstieg hintereinander, nachdem er zuletzt fahrlässig die Chance auf ein Entscheidungsspiel vergeigte.