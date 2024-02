Am Samstag wird in der Sporthalle der Realschule Haßloch das Finale der C- und D-Junioren um die Kreismeisterschaft sowie die Begegnungen der Zwischenrundengruppe 2 der E-Jugend austragen. Los geht es um 9.45 Uhr mit der D. JSG Römerberg, JSG Haßloch, JSG Gäu, FC Hambach, VfL Neustadt, SG Tal spielen mit.

Ab 14.30 Uhr ermitteln zwei Mannschaften des FC Speyer 09, SG Mußbach, TSV Königsbach und Phönix Schifferstadt drei Endrundenteilnehmer der E-Junioren. Am 21. Januar setzten sich an gleicher Stelle bereits TuRa Otterstadt, JSG Römerberg sowie FSV Schifferstadt durch. Zum Abschluss spielen ab 17.30 Uhr Speyer, SG Böhl-Iggelheim I und II, Hambach um den Titel der Altersklasse C.