Nach dem Derby gegen den FV Dudenhofen tritt Oberligist FC Speyer 09 am Sonntag, 15.30 Uhr, bei der Reserve des Regionalligisten SV 07 Elversberg an. Trainer Thomas Heuß berichtet, wie das Team die 0:6-Klatsche verkraftet hat und was er sich in Elversberg ausrechnet

Welch schwierige Aufgabe den FC 09 beim Unternehmen Klassenerhalt erwartet, zeigen die bisherigen Ergebnisse. In vier Begegnungen gab’s drei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 1:13 sowie einen