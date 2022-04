Der FC Speyer 09 plant für die Saison 2022/2023 wieder mit einer neuen zweiten Mannschaft. Das hat der FC09-Vorstand am Freitag mitgeteilt. Das Gerüst für einen Neubeginn steht, nächste Woche ist ein erstes Treffen der neuen Mannschaft.

Der FC-Vorsitzende Eleftherios Konstantakis erinnert daran, dass der Verein „mit Bedauern“ die Reserve in der vergangenen Saison „aus der Bezirksliga abgemeldet“ habe. Als Gründe für die Entscheidung des damaligen FC09-Vorstands nennt er „Corona und die angespannte finanzielle Situation“. „Für uns im neuen Vorstand war es von Beginn an wichtig, die Struktur des Vereins langfristig wieder mit dem Unterbau einer zweiten Mannschaft auszurichten“, erklärt Konstantakis. „Ich denke, unsere Fans wird es freuen und gibt Motivation, unsere Mannschaften beim neuen Angriff auf höhere Spielklassen zu unterstützen“, teilt er weiter auf der Facebook-Seite des Fußballvereins mit.

Laut Verein steht das Trainerteam für die zweite Mannschaft fest: Maurizio Tolone und Donato Ciottarello sollen die Verantwortung übernehmen. Beide seien „keine unbekannten beim FC Speyer“, heißt es in der Mitteilung.

Angebot für junge und ältere Spieler

Andreas Eichholz, Vorstand Sport beim FC Speyer 09, nennt als „vorrangiges Ziel“ , die „FC-Talente und Jungs im Verein zu halten und auch ehemaligen Spielern aus der näheren Umgebung ein Angebot zu machen“. Das Trainergespann Tolone und Ciottarello arbeite aktuell in Zusammenarbeit mit der sportlichen Leitung an der Kaderplanung.

Dieser Kader soll sich bereits am nächsten Mittwoch, 4. Mai, um 19.30 Uhr zu einem ersten Training auf dem Sportgelände des FC Speyer 09 einfinden. Sportlicher Leiter Christoph Gass: „Wir freuen uns auf den Neustart der zweiten Mannschaft in der C-Klasse und hoffen direkt eine ordentliche Rolle in der Liga spielen zu können.“ Der Verein könne in der Gesamtheit nur davon profitieren. „Ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Mannschaft in Zukunft viel Freude haben werden“, erklärt Gass.

Die erste Mannschaft steht abgeschlagen auf dem letzten Platz der Abstiegsrunde der Oberliga Rheinland-Pfalz. Trotz einiger Überraschungserfolge wird sie wahrscheinlich in der kommenden Spielrunde wieder in der Verbandsliga Südwest auflaufen.