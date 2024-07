Drei Fußballmannschaften der Region treten zur dritten Runde des Verbandspokals an. Die Auslosung in vier regionalen Töpfen ergab am Dienstag die Paarungen, auszutragen bis Mittwoch kommender Woche. TuS Mechtersheim steigt als Oberligist nun ein und reist zum zwei Klassen tiefer spielenden Bienwald Kandel.

Gleiches gilt für Verbandsligist FV Dudenhofen, der es auswärts mit dem Gewinner der Begegnung zwischen Gastgeber Südhaardter SV (A-Klasse) und RW Seebach (Bezirksliga) zu tun bekommt. Das Ergebnis der Spruchkammer zum Abbruch wegen eines angeblich rassistischen Vorfalls steht noch nicht fest.

FC Speyer 09 empfängt BSC Oppau zum Bezirksligaduell.