Die aktuell erfolgreichen B-Juniorinnen des FC Speyer 09 treffen in der Bundesliga am Samstag um 14 Uhr zu Hause auf den Tabellenfünften 1. FC Köln.

Nach einer zweiwöchigen Pause will die Mannschaft um Celine Hauk unbedingt den dritten Sieg in Folge einfahren und setzt dabei auf die Effektivität. Die Herbstferien beeinträchtigte die U17-Juniorinnen dabei nur bedingt: „Etwas weniger als die Hälfte unserer Spielerinnen kommen aus Baden-Württemberg und haben erst in der nächsten Woche Ferien. Aufgrund dessen haben wir normal weitertrainiert und nur das Wochenende freigegeben“, erläutert Hauk die Gegebenheiten.

Gegen Köln ist für die Trainerin des FC Speyer 09 dabei das schöne Spiel nur von zweitrangiger Natur: „Wir wissen, dass der 1. FC vor allem im Zentrum enorm stark besetzt ist und sehr handlungsschnell agiert. Unser Mittel wird da vor allem der lange Ball hinter die Kette sein. Führt uns das zu Punkten, ist mir die Art und Weise der Spielanlage am Samstag nicht so wichtig.“

Zu beachten ist dabei, dass der FC 09 auf Platz drei die Kölner in ungewohnter Weise als besserplatzierte Mannschaft empfängt: „Das macht uns natürlich ein bisschen stolz. Wir wissen aber auch, dass erst ein Drittel der Saison gespielt ist und der Blick bei einer Niederlage auch ganz schnell wieder nach hinten gehen kann.“