Die Bagger sind am Dienstagmorgen um 8 Uhr angerückt, teilt Marcus Helfenstein, Jugendkoordinator Sport des FC Speyer 09, mit. Sie entfernen nun den Rasen auf dem ehemaligen Platz des VfR Speyer in direkter Nachbarschaft zur Sporthalle Ost. „Der lang ersehnte Neubau unseres Kunstrasens hat begonnen“, freut sich Helfenstein. Bereits in der kommenden Spielrunde soll das Kunstgeläuf auf dem als „Alten Rasenplatz 2“ benannten Spielfeld zur Verfügung stehen. „Sechs bis acht Wochen“, schätzt der Jugendkoordinator die Bauzeit. „In der schwierigen Aufgabe als Platzkoordinator freue ich mich auf den neuen Kunstrasen. Dieser verbessert zukünftig die Trainingssituation unserer zahlreichen sowie hochklassigen Mannschaften in puncto Qualität und Quantität enorm“, erklärt Helfenstein. In der Vergangenheit seien die Rasenplätze bei schlechter Witterung und in der kalten Jahreszeit kaum bespielbar gewesen.