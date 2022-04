Speyer. Die B-Juniorinnen des FC Speyer 09 haben sich am Samstagmittag mit einem 1:1 (1:1) von der TuS Issel getrennt und bleiben 2022 ungeschlagen. Trainerin Celine Hauk haderte jedoch mit der fehlenden Konsequenz vor dem Tor.

Issel ging durch einen gut getretenen Freistoß von Hanna Müller in der 14. Minute in Führung, Angelina Klopstein glich noch vor der Halbzeit für Speyer aus (28.). Genug Zeit also, um mit einem Sieg das Unentschieden des Tabellenführers FSV Gütersloh auszunutzen: „Wir waren zwar die bessere und spielbestimmende Mannschaft, sind jedoch am letzten Pass und der fehlenden Kaltschnäuzigkeit gescheitert. Das war insgesamt einfach zu lasch. Wir hätten ehrlich gesagt noch 100 Minuten weiterspielen können und kein Tor mehr erzielt. Platz eins ist damit sicherlich erledigt. Dagegen haben wir den Abstand zum Vierten SGS Essen sogar vergrößert.“

Die U17 bleibt auf dem zweiten Platz in der Bundesliga West/Südwest und hat mit noch drei zu absolvierenden Spielen die historische Chance, das erste Mal in der noch jungen Bundesligageschichte unter den ersten Drei zu landen. Angesichts der Vergangenheit, in der das Thema Nichtabstieg immer die Spielzeit bestimmte, ist das der Verdienst auch der tollen Arbeit Hauks, die damit in ihrer Debütsaison das Vertrauen mehr als gerechtfertigt hat.