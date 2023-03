Erleichterung bei FC 09 Speyer: Der Erdaushub, der beim Bau des neuen Kunstrasenplatzes an der Dr.-Eduard-Orth-Straße angefallen war, ist verarbeitet. Wie Eleftherios Konstantakis, Vorsitzender des Sportvereins, auf Anfrage mitteilte, ist nun auch der Sichtschutzwall in Richtung der benachbarten Alla-hopp-Anlage aufgeschüttet und modelliert. Zuvor war der bereits bestehende Wall an der Raiffeisenstraße verlängert worden. „Jetzt warten wir nur noch auf den Begrünungsplan“, so Konstantakis. Sobald die beiden neuen Erdhügel bepflanzt seien, werde um sie herum auch noch ein Zaun gezogen, damit niemand unbefugt auf die Wälle klettere.

Eigentlich sollte die Maßnahme schon zum Jahresende 2022 fertig sein, habe sich aber leider verzögert. Der Erdaushub war ab Sommer 2022 auf dem Parkplatz an der Raiffeisenstraße zwischengelagert worden. Dass er nun verschafft worden sei, „war allen ein Anliegen“, sagt der FC-Vorsitzende. Über die endgültigen Kosten der Maßnahme könne er noch nichts sagen: „Das ganze Material abzufahren, wäre aber deutlich teurer gewesen.“