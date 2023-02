Vor Monaten wurde es angekündigt, nun ist es weitgehend vollbracht: Der Sichtschutzwall am Gelände des FC 09 an der Ecke Raiffeisenstraße/Dr.-Eduard-Orth-Straße wurde deutlich verlängert. Die rund 1000 Kubikmeter Erdreich, die dazu notwendig waren, stammen aus dem Umbau des FC-Fußballfelds neben der Integrierten Gesamtschule in einen Kunstrasenplatz. Der Erdaushub war auf dem angrenzenden Parkplatz zwischengelagert worden und hatte für Diskussionen gesorgt, weil der Verdacht bestand, dass dadurch Bäume beeinträchtigt wurden. Die Stadt hatte dem FC 09 auferlegt, das Material bis Ende 2022 zu verarbeiten. Der Großteil des Aushubs ist nun verbaut. Eine Restmenge lagert noch immer auf der Ausweichfläche und soll dazu dienen, den Sichtschutzwall zwischen Alla-hopp-Anlage und FC-09-Gelände zu erhöhen. Beide Dämme werden anschließend bepflanzt.