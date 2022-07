Die Polizei ermittelt nach einer Körperverletzung im Bademaxx. Am Sonntag, 18.30 Uhr, ist es in dem Freizeitbad in der Geibstraße laut Bericht der Beamten zu einer Auseinandersetzung zwischen drei männlichen Jugendlichen gekommen. „Der 14-jährige Geschädigte ist von zwei Tätern mit den Fäusten ins Gesicht und auf den Hinterkopf geschlagen worden“, so die Mitteilung. Sicherheitsdienst und Schwimmmeister hätten die Jugendlichen voneinander getrennt. Der 14-Jährige habe im Nachhinein zusammen mit seinem Vater Anzeige bei der Polizei erstattet. Diese ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen (Kontakt: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de).