Ein böses Erwachen hatte ein Käufer eines vermeintlich nagelneuen Marken-Smartphones am Samstag. Wie die Polizei meldet, war der 39-jährige Speyerer zwischen 13.30 Uhr und 13.45 Uhr von einem Mann auf einem Supermarktparkplatz in der Iggelheimer Straße aus einem Fahrzeug mit osteuropäischem Kennzeichen heraus angesprochen worden. Der Unbekannte bot dem Speyerer ein angeblich originalverpacktes I-Phone 14 Pro Max des US-Herstellers Apple zum Kauf an und täuschte dabei eine Notlage vor, aufgrund derer er das Geld unbedingt benötige. Außerdem legte der Verkäufer dem Käufer eine mutmaßlich gefälschte Kaufrechnung vor. Der 39-Jährige fiel auf das Angebot herein und kaufte dem Unbekannten das Handy zu einem Preis von 400 Euro ab. Der Verkäufer hatte demnach mindestens ein weiteres angeblich originalverpacktes Mobiltelefon dabei, das er dem Speyerer ebenfalls anbot. Der 39-Jährige entdeckte erst zu Hause, dass es sich bei dem angeblichen I-Phone um eine „Totalfälschung“ handelt, so die Polizei, die davor warnt, vermeintliche Markenprodukte zu kaufen, die an öffentlichen Orten von Fremden angeboten werden, deren Herkunft unklar ist und deren Kaufpreis deutlich unter dem üblichen Verkehrswert liegt.