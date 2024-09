Die Statue der Pilgermadonna aus Fatima kommt auf ihrer Reise durch Deutschland wieder in den Speyerer Dom. Vom 6. bis 11. September wird sie in der Afrakapelle stehen.

Marienerscheinungen sind Teil des katholischen Glaubens und durchziehen die gesamte Geschichte des Christentums. An Orten dieser Erscheinungen entstehen oft Wallfahrtsorte. So geschehen im Jahr 1917. Damals sei Maria in dem kleinen Ort Fatima in Portugal sechs Mal drei Hirtenkindern erschienen. Die katholische Kirche hat diese Erscheinungen anerkannt.

Anlässlich des 50. Jahrestags dieser Erscheinung wurde von Papst Paul VI. 1967 in Fatima eine Pilgermadonna eigens für Deutschland geweiht. Bei ihrer Reise durch die Diözesen besucht sie seitdem nun Kirchen und Kapellen, Altenheime und Kindergärten. Nun kommt sie nach einem Besuch im Jahr 2023 wieder in den Speyerer Dom, wie das Bistum Speyer mitteilte.

Die Fatima-Madonna wird am Freitag, 6. September, um 16 Uhr am Dom ankommen. Das Bistum bietet dann bis Mittwoch mehrere Möglichkeiten, die Statue in der Afrakapelle zu sehen und anzubeten. Am Mittwoch, 11. September, wird sie mit einer Frühmesse um 7 Uhr verabschiedet.