Die Fastenpredigten im März 2023 werden live aus dem Speyerer Dom in den sozialen Medien auf den Kanälen von Dom und Bistum übertragen. Mit der Übertragung der drei Fastenpredigten wird die neu installierte Video-Streaming-Anlage im Dom einem ersten Praxistest unterzogen, berichtet das Bistum Speyer in einer Pressemitteilung. Wie berichtet, wird am Donnerstag, 9. März, 19.30 Uhr, der ehemalige Bundestagspräsident und Vorsitzende der Konrad-Adenauer-Stiftung, Norbert Lammert (CDU), als Gast im Dom predigen. Die frühere Bundesministerin und ehemalige deutsche Botschafterin im Vatikan, Annette Schavan, spricht am Donnerstag, 16. März, um 19.30 Uhr in der Kathedrale. Als Abschluss der vom Domkapitel initiierten Predigtreihe hält am 23. März, ebenfalls um 19.30 Uhr, Bischof Karl-Heinz Wiesemann die dritte Fastenpredigt.

Die Installation der Streaming-Anlage im Dom wurde von der Europäischen Stiftung Kaiserdom zu Speyer mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Sonderprogramm „Neustart Kultur“ und des Deutschen Verbandes für Archäologie finanziert.