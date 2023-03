Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Damen des TSV Towers Speyer-Schifferstadt treffen am Samstag um 18 Uhr in der Osthalle in der Zweiten Bundesliga Süd auf die Baskets Schwabach.

„Es ist für beide Teams ein Endspiel, es wird sehr, sehr richtungsweisend“, fasst TSV-Assistenztrainer Martin Steudtner Alvarez die Ausgangslage zusammen. Drei Spieltage vor Ende der Hauptrunde