Bis jetzt 55 Teams und mehr Teilnehmer als in den vergangenen Jahren sind bei der achten „Stadtradeln-Aktion“ in Speyer seit 4. September für 21 Tage mit dem Rad unterwegs – für Klimaschutz, Stadt und Gesundheit. Wir stellen einige der größten Teams vor: Was sind ihre Ziele? Und was motiviert sie? Heute: das Schwerd-Gymnasium.

Am Dienstag war das Friedrich-Magnus-Schwerd-Gymnasium (FMSG) zweitbestes Team im Stadtradel-Zwischenstand. Mit 106 aktiven Radlern legte es 3919 und pro Kopf 37 Kilometer zurück. Den ersten Platz mit 6868 Kilometern belegte die Nachbarschule, das Hans-Purrmann-Gymnasium. „Das Purrmann macht das schon sehr gut“, findet Tom Kemmer, Lehrer und Team-Kapitän von „Schwerd bikes together“. Er schmunzelt. „Konkurrenz belebt bekanntlich das Geschäft.“ Der Team-Kapitän kündigt an: „Wir erreichen 200 aktive Radler!“ Mit dann 20 Prozent der Schüler des FMSG wäre das „überragend“, betont er.

Der 50-jährige Sport-, Erdkunde- und Informatiklehrer ist 2020 das erste Mal mit dem „Schwerd“ und als Team-Kapitän beim Stadtradeln vertreten. Im vergangenen Jahr ist er im Team „20 Fahrradstraßen für Speyer“ mitgeradelt. Zudem ist er in der Bürgerinitiative „Verkehrswende“ aktiv. Mit dem Rad legt Kemmer im Jahr bis zu 7000 Kilometer zurück. Innerstädtisch nutze er das Rad immer; als Hobby fahre er auch Mountainbike und Rennrad. Für die Aktionszeit hat er sich als persönliches Ziel gesetzt, 1000 Kilometer zu schaffen.

Politische Mission

Als Verkehrsobmann an der Schule bringt Kemmer zwei Anliegen mit ins Stadtradeln. Zum einen setzt er sich für sicherere Schulwege ein. „Je sicherer die Schulwege sind, desto weniger Eltern fahren ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, sondern trauen sich, sie auch mit dem Rad fahren zu lassen.“ Er hat schon die Aktion „Stopp dem Elterntaxi“ gestartet und freut sich, dass die Stadt signalisiert hat, weitere Fahrradstraßen im Bereich um das Doppelgymnasium einzurichten.

Zum anderen wirbt der Speyerer für das Spendenradeln. Pro geradelten Kilometer erhalten die Schüler von privaten Sponsoren eine Spende. Diese komme nach der Stadtradel-Aktion der Partnerschule in Ruanda zugute. „In diesem Jahr musste wegen Corona unser ,Tag des sozialen Engagements’ ausfallen, und als Ersatz haben wir uns das Spendenradeln für unsere Partnerschule überlegt“, erklärt Kemmer. Das Entscheidende auch für die freiwillige Stadtradel-Aktion ist aus seiner Sicht, vom Wissen ins Handeln zu kommen, sagt er. „Es ist wichtig, dass die Schüler wissen: Ich mache das für den Klimaschutz, für einen sicheren Schulweg und unsere Partnerschule in Ruanda.“