Im letzten Spiel der Vorrunde in der Dritten Volleyball-Liga Süd tritt der TSV Speyer am Samstag, 19 Uhr, bei den Volleyball Juniors in Frankfurt an. Es gibt eine Vorgabe.

„Wir wollen keine Punkte liegen lassen.“ Die Ansage von Spielertrainer Gerrit Jann mit Blick auf das letzte Spiel der Vorrunde ist deutlich. Der TSV Speyer will mit einer fast weißen Weste in die Abstiegsrunde der Dritten Liga gehen. Er hat alle Partien gegen die Mannschaften gewonnen, die in der Tabelle der Gruppe 1 hinter ihm stehen. Allerdings hat er beim 3:2-Sieg über den TV Feldkirchen einen Punkt liegen lassen. Alle Punkte gegen die Teams, die ebenfalls in der Abstiegsrunde antreten, werden mitgenommen. So auch gegen die Juniors, das Volleyballinternat aus Frankfurt, das der TSV Speyer im Herbst 3:0 besiegte. Jetzt sollen weitere drei Punkte aufs Konto fließen, damit die Jann-Truppe eine Woche später mit 17 Punkten weit weg von den Abstiegsplätzen in die nächste Runde startet.

„Allerdings ist das mit Frankfurt so eine Sache“, kennt Jann die Stärken des Gegners. Die Auswahl trainiert täglich, der Schwerpunkt der schulischen Ausbildung liegt, wie es der Name Volleyballinternat verrät, auf dem Umgang mit dem runden, leichten Ball. „Wenn die ins Rollen kommen, wird es schwer“, warnt Jann.

Alle Spieler im Donnerstags-Training

Am Donnerstagabend waren alle Spieler im Training, auch Jann hat seine Probleme überwunden. In Frankfurt kann der TSV Speyer auf fast alle Akteure setzen, der eine oder andere steckt aber noch im Aufbautraining. Dennoch ist Jann zuversichtlich: „Wenn wir so spielen, wie in Blankenloch, dann sollte ein Sieg möglich sein.“

In der Abstiegsrunde geht es gegen die Mannschaften aus der anderen Gruppe.