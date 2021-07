Ein Blick auf die Impfstatistik für Speyer macht Mut: Fast 70 Prozent der Bürgerinnen und Bürger sind mittlerweile erstgeimpft, viele haben schon ihre zweite Spritze bekommen. Doch die Zahlen, die am Freitag erstmals im Rathaus vorgelegt wurden, haben so ihre Tücken und sind nur begrenzt vergleichbar.

Neun Impfwillige stehen noch auf der Warteliste des Landes Rheinland-Pfalz und hoffen, bald einen Impftermin in der Speyerer Stadthalle zu bekommen. Das zeigt eine aktuelle Statistik vom 30. Juni, die die Stadtverwaltung aus Mainz bekommen hat. Demnach stammen diese Personen alle aus Prioritätsgruppe 4, bei ihrem Alter gibt es allerdings große Unterschiede: Drei Impfwillige unter 18 Jahren warten noch auf einen Termin, fünf sind es aus der Gruppe der 18- bis 59-Jährigen, und eine Person in den 60ern hat ebenfalls noch keinen Impftermin in Speyer bekommen.

Besonders freut Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) laut einer Pressemitteilung die Impfquote in der Domstadt. Die liegt laut aktueller Landesstatistik nämlich bei fast 70 Prozent. Heißt: 70 Prozent der Speyerer Bürger, die über 18 Jahre alt sind und ihren Erstwohnsitz in der Domstadt haben, sind einmal geimpft. „Die hohe Impfquote in unserer Stadt stimmt mich hoffnungsvoll, dass wir bald die sogenannte Herdenimmunität erreichen und uns dies den dauerhaften Ausweg aus der Corona-Pandemie ebnet“, wird Seiler in der Mitteilung zitiert. Knapp 48 Prozent aus dieser Personengruppe haben schon ihre zweite Immunisierung gegen das Coronavirus erhalten. Die Zahlen sind allerdings nicht zu 100 Prozent aussagekräftig: Das Land rechnet nämlich alle Impfungen – auch die von Minderjährigen – mit der Einwohnerzahl der Speyerer über 18 Jahren gegen.

Kein kommunaler Vergleich

Die Spritze wurde in Speyer nicht nur im Impfzentrum in der Stadthalle gesetzt, wie die Zahlen zeigen: 23.374 Immunisierungen wurden dort bis 30. Juni insgesamt vorgenommen, davon 13.633 Erst- und 9741 Zweitimpfungen. Die Anzahl der Personen mit Wohnort in Speyer und einer ersten Impfung ist sogar noch höher und liegt laut Landesstatistik bei 16.074. Es ist davon auszugehen, dass die Differenz von 2441 Corona-Erstimpfungen bei Betriebsärzten erfolgt sind. Das heißt, Personen die in Speyer wohnen, haben sich bei ihrem Arbeitgeber, etwa BASF, impfen lassen.

Nicht erfasst in der Landesstatistik werden die Impfungen, die bei niedergelassenen Ärzten vorgenommen werden. Laut Kassenärztlicher Vereinigung (KV) Rheinland-Pfalz waren das in Speyer, Stand 1. Juli, 25.605, davon 13.508 Erst- und 12.097 Zweitimpfungen. Das statistische Problem hierbei: Nicht jeder Impfling, der in Speyer geimpft wird, wohnt auch in Speyer. Besonders augenfällig wurde das bei den Großaktionen in der Auestraße. Das heißt wiederum, dass diese Geimpften in der Domstadt nicht in die Impfquote einfließen können. Ein weiteres Problem: Wie die Impfkampagne in der Stadt Speyer im Vergleich mit anderen Städten und Landkreisen in Rheinland-Pfalz abschneidet, ist nicht bekannt. Diese Daten werden nicht zentral erhoben.

Appell der OB für Impfung

Die OB appelliert an die Speyerer, die bisher nicht geimpft wurden, noch einmal darüber nachzudenken: „Sollten Sie sich bewusst gegen die Impfung entschieden haben, bitte ich Sie, diese Entscheidung angesichts der seit über einem halben Jahr laufenden Impfkampagne, die uns zeigt, dass die Impfstoffe wirksam und sicher sind, zu überdenken.“ Ein weiteres erfreuliches statistisches Ergebnis gab es am Wochenende: Wie in den Vortagen kamen keine neuen Corona-Infektionen hinzu, Inzidenz 0,0.