Rund 4000 Menschen würden in Speyer von einer Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro profitieren. Dies hat die Gewerkschaft Nahrung, Genuss, Gaststätten (NGG) ausgerechnet und mitgeteilt. Sie reagiert damit auf die Ankündigung der neuen Ampelkoalition in Berlin, die Erhöhung politisch noch in diesem Jahr auf den Weg zu bringen. Zuletzt ist der Mindestlohn am 1. Januar von 9,60 Euro auf 9,82 Euro gestiegen. In Speyer wären 3960 Menschen betroffen, 18 Prozent aller Beschäftigten in der Stadt, so die NGG mit Verweis auf eine Analyse des Pestel-Instituts. Danach arbeiteten in Speyer im Dezember 880 Beschäftigte zum Mindestlohn von 9,60 Euro pro Stunde. Weitere 3080 Menschen hätten zwar darüber gelegen, aber trotzdem weniger als 12 Euro in der Stunde verdient. Aus Sicht der NGG wäre die weitere Erhöhung ein „Meilenstein“, der sich in ihren Branchen vor allem in Hotels, Gaststätten, Bäckereien oder Fleischereien bemerkbar machen würde. Nach Angaben des Pestel-Instituts würde sich die Kaufkraft in Speyer um 6,1 Millionen Euro pro Jahr erhöhen.