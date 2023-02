Das Haus der Badischen-Pfälzischen Fasnacht am und im Wartturm ist jetzt online zu erleben. Wie die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) in Neustadt mitteilt, wurde der Sitz der Vereinigung der Badisch-Pfälzischen Fastnacht in das landesweite Projekt Kultur.Landschaft.Digital (KuLaDig) aufgenommen. Damit sind über die Internetseite www.kuladig.de zahlreiche Informationen zu dem Gebäude und seinen Funktionen abrufbar, von der Lage über Erscheinungsbild bis hin zur Nutzung. Das Gebäude dient seit Mitte der 1970er-Jahre den Narren als Museum, Archiv und Treffpunkt. Betreut wird das Digitalprojekt vom KuLaDig Kompetenzzentrum Rheinland-Pfalz bei der SGD Süd. Dort werden historische Schätze und Traditionen digitalisiert und online erlebbar gemacht. „Wir laden Vereine, Gesellschaften, Zünfte und alle Interessierten ein, auch ihre Fasnachts- und Karnevalstraditionen in KuLaDig festzuhalten“, so SGD-Präsident Hannes Kopf.