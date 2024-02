Die Speyerer Karnevalgesellschaft (SKG) hat eine erste Bilanz ihrer Fasnachtskampagne 2023/24 gezogen. Besonders im Fokus: die Premiere der „Remmidemmi-Party“ am Fasnachtssamstag in der Halle 101. Sie ersetzte den „Tanz um die Bütt“, der laut Präsidentin Eva Wöhlert wie die „Großen Prunksitzungen“ vorerst nicht mehr zurückkommen werde. Mit 200 Besuchern bei der Party in der Halle 101 sei sie zufrieden, auch wenn die Beteiligung natürlich ausbaufähig sei. „Wir haben noch keine abschließenden Zahlen“, so Wöhlert. Generell würde sie die Ausrichtung „gerne nochmals wagen“. Richtig etablieren könne sich eine neue Veranstaltungsform ohnehin erst nach drei Jahren. Ausgezahlt habe sich die Stärkung der Damen- und Herrensitzungen, mit denen die SKG ebenso wie mit der ausverkauften Kinderfasnacht zufrieden ist.